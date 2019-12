AmigaOS 4: EasyTAG 2.1.8 für AmiCygnix

Edgar Schwan hat eine neue Version des Tag-Editors EasyTAG auf AmigaOS portiert (Screenshot). Mit EasyTAG lassen sich ID-Tags in Audio-Dateien betrachten und verändern, es verfügt über eine einfach zu bedienende GTK2 Oberfläche und setzt die AmiCygnix-Umgebung in Version 1.2 voraus.



Neu gegenüber dem vorherigen Paket (Version 2.0): Neue Version 2.1.8 mit vielen Neuerungen.

Unterstützung von MP4/AAC und WavPack Dateien.

Verbesserte CDDB-Unterstützung.

Neue Startskripte für Desktop- und Standalone-Start.

Neue Icons im Stil von AmigaOS 4.1.

Kompiliert mit GTK+ 2.24.5. Eigenschaften von EasyTAG: Anschauen, Verändern und Schreiben von Tags in folgenden Dateiformaten: MP3 / MP2 MP4 / AAC FLAC Ogg Vorbis WavPack MusePack Monkey's Audio Dateien

Unterstützt folgende Tag-Felder: Titel, Künstler, Album-Künstler, Album, Disc-Nr., Jahr, Tracknummer, Genre, Kommentar, Komponist, Originalkünstler, Copyright, URL, Kodierer und natürlich das Einbinden von Coverbildern.

Automatisches Tagging: Durchsuchen von Verzeichnissen und automatisches Setzen der Tags mithilfe von Masken.

Automatisches Umbenennen von Dateien und Verzeichnissen über die Tags oder über eine externe Textdatei.

Öffnen von Verzeichnissen oder Dateien mit einem externen Programm. Nützlich z.B. in Verbindung mit dem ebenfalls für AmiCygnix verfügbaren Musikplayer "Audacious".

CDDB Unterstützung über Freedb.org und Gnudb.org (Manuell oder automatische Suche).

Durchsuchen von Verzeichnissen und Unterverzeichnissen.

Recursives Tagging, Entfernen, Umbenennen, Speichern...,

Lesen und Anzeigen von Dateiheader Informationen (Bitrate, Zeit, ...).

Undo und Redo der letzten Änderungen.

Automatisches berarbeiten der Tags bzw. Dateinamen (Umwandlung in Groß- / Kleinbuchstaben ...).

Generierung von Playlists. (cg)



[Meldung: 02. Dez. 2019, 23:58] [Kommentare: 0]

