AmigaOS4: UFRaw 0.22 für AmiCygnix

Edgar Schwan hat RAW-Grafik-Editor UFRaw auf seine X11-Umgebung AmiCygnix portiert (Screenshot). Mit UFRaw lassen sich RAW-Grafiken bearbeiten und konvertieren. Das Programm basiert auf Dave Coffin's "DCRaw" und unterstützt eine große Anzahl an Formaten.



UFRaw kann eigenständig oder als Plugin für die Bildbearbeitungssoftware "The Gimp" verwendet werden. Bei der Installation von UFRaw wird "Gimp" erkannt und die Installation des Plugins angeboten.



Eigenschaften: Unterstützt eine Vielzahl von RAW-Formaten (basiert auf "DCRaw V9.26").

Kann als Gimp Plugin verwendet werden (benötigt ein bereits installiertes Gimp 2.6 Paket).

Exif-Daten können ausgelesen und geschrieben werden (exiv2 V0.25). Das Tool "exiv2" ist ebenfalls enthalten und kann über eine Shell aufgerufen werden.

Unterstützt Farbmanagement über "Little CMS 2" (lcms2 V2.1).

Eine neue Version von "Lensfun" (0.3.2) mit Unterstützung von vielen neuen Kameras und Objektiven wurde integriert. Lensfun ist eine Bibliothek für die Beseitigung und Simulation fotografischer Linsenverzeichnungen.

Neue Features im Vergleich zur letzten Version 0.19: Es wird jetzt beim Speichern auch das Dateiformat "fits" (Flexible Image Transport System) unterstützt, ein von der NASA entwickeltes Format. Die Unterstützung von JPEG2000-Grafiken ist jetzt integriert.

Unterstützte Formate: Unidentified Flying Raw (*.ufraw)

Adobe Digital Negative (*.dng)

Alpha Raw Format (*.arw)

ARRIRAW Image (*.ari)

Canon Raw (*.crw, *.cr2)

DC25 Digital Camera File (*.dc2)

Epson RAW File (*.erf)

Fuji Raw Image (*.raf)

Hasselblad RAW Image (*.fff)

Hasselblad 3F Raw Image (*.3fr)

Kodak Raw Image (*.dcr, *.k25, *.kdc, *.kc2)

Leaf Camera RAW File (*.mos)

Leica RAW Image (*.rwl)

Mamiya RAW Image (*.mef)

Minolta Raw Image (*.mrw)

Nikon Raw Image (*.nef, *.nrw)

Olympus Raw Image (*.orf)

Panasonic Raw Image (*.raw, *.rw2)

Phase One RAW Image (*.iiq)

PictureWorks PhotoEnhancer Graphic Image (*.pxn)

Pentax Raw Image (*.pef)

Quicktake (*.qtk)

Samsung RAW Image (*.srw)

Sigma Raw Image (*.x3f)

Sinar CaptureShop RAW Image (*.cs1)

Sony Raw Format (*.srf, *.sr2) (cg)



