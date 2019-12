22.Dez.2019

A. Pankalla (ANF)







AmigaOS 4: Lüttje Bookholler V1.70

LüttjeBookholler ist nieder- oder plattdeutsch und bedeutet "Kleiner Buchhalter". Das Programm ist eine Finanzverwaltung nach dem Prinzip der doppelten Buchführung und ermöglicht einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben. Die Daten können entweder per Hand eingepflegt oder als CSV-Dateien aus dem Online-Konto importiert werden. Seit der Version 1.40 wird mindestens AmigaOS 4.1 benötigt.



Nach einigen Benutzerrückmeldungen ist nun die Version 1.70 fertiggestellt worden. Sie verbessert vor allem das "Look and Feel" von Lüttje Bookholler, so sind zum Beispiel nun Tastaturkürzel implementiert und die Toolbar lässt sich so positionieren, dass mehr Daten angezeigt werden können. Der CSV-Import wurde neu geschrieben, um neuen Anforderungen gerecht zu werden, er wurde durch diese Arbeiten auch stabiler und flexibler. Außerdem wurden auch wieder einige Kleinigkeiten korrigiert.



LüttjeBookholler ist laut Autor "noch lange nicht fertig" und wird ständig weiterentwickelt. Der Autor bittet auch darum, Fehler und Wünsche für Funktionserweiterungen nicht für sich zu behalten, sondern ihn einfach zu kontaktieren. Nur so könne es immer besser werden.



Download: luettjebookholler.lha (2 MB) (snx)



[Meldung: 22. Dez. 2019, 07:24] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]