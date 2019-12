Beta-Version: Portierung von Raid over Moscow

Eine Beta-Version einer Portierung des 8-Bit-Klassikers Raid over Moscow steht seit einigen Tagen zur Verfügung. In echter Achtziger-Jahre-Manier gilt es, in drei unterschiedlich gestalteten Spielabschnitten russischen Aggressoren entgegenzutreten und eine Nuklear-Attacke auf die Vereinigten Staaten abzuwenden.





Entwickelt wird die Amiga-Umsetzung von Erik 'Earok' Hogan, die Grafiken stammen von Adrian Cummings, den Soundtrack hat Simone Bernacchia beigesteuert. Raid over Moscow sollte auf jedem Amiga mit mindestens einem Megabyte RAM laufen, ist auf echter Hardware jedoch noch nicht getestet. Alle Elemente des 8-Bit-Originals sind bereits umgesetzt, der Programmierer rechnet jedoch noch mit kleineren Fehlern oder NTSC-Inkompatibilitäten.



Eine Anleitung existiert noch nicht, stattdessen wird auf das Handbuch der C64-Version verwiesen. Im ersten Spielabschnitt (Hangar) wird mit Joystick-nach-Vorn der Schub erhöht, Feuer lässt den Jet steigen, während Links- und Rechtsbewegungen den Jet steuern. Die Hangar-Türen lassen sich mit F7 oder dem zweiten Feuerknopf öffnen.



Download: Raid_Over_Moscow_Preview_1C.lha (655 KB) (cg)



[Meldung: 30. Dez. 2019, 00:19] [Kommentare: 0]

