Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. November/December 2019 news.

Old articles from Joystick Hedbo 34 to 43:

Review of DragonScape



Report: Personal Computer Show 1989



Review of Chicago 90



Review of Carrier Command



Review of Stormlord



News: The demo of Shadow Of The Beast



Review of Bloodwych



News: The deception of Tintin On The Moon



Review of Total Eclipse



Review of RVF Honda

Interview with Henk Nieborg (graphic artist of Lionheart, Flink and Xeno Crisis)

Interview with Andreas Magerl (editor of Amiga Future)

Interview with Stéphane Pitteloud (Apollo team)

Comparative: IBrowse 2.5 vs. NetSurf 3.10

Review of Tower 57

Review of Reshoot

Tutorial: Print with MorphOS 3.12+

Hardware: Amiga 500++

Point of view: The delivery difficulties of the Amiga 4000

File: The new MorphOS memory system

Gallery: Amiga hardware adds

Special quiz about Vampire V4 (snx)



