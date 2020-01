Personenverwaltung: PerCIMan 0.7

Ulrich Beckers hat sein Programm für AmigaOS 3.x, AmigaOS 4 und MorphOS (sowie Windows) zur Verwaltung von Personen- und Kontaktdaten aktualisiert. Neu in der Version 0.7 von PerCIMan ("Person Contact and Information Manager") ist eine Erinnerungsfunktion für Geburtstage.



Hinweis der Redaktion (dr): Es ist zu beachten, dass die Version für AmigaOS 3.x zwingend eine Grafikkarte benötigt. In einer früheren E-Mail zu seinem Programm zur Messung der Zeit einer motorischen Reaktion, R²Z, hatte Ulrich Beckers erläutert, dass Hollywood-Programme standardmäßig eine Grafikkarte benötigen, sofern nicht das Plananarame-Plugin von Hollywood verwendet wird. Auf der unter dem Titellink zu erreichenden Projektseite wird dies etwas verklausuliert durch die Systemvoraussetzung "eine Bildschirmauflösung von wenigstens 820x820" angegeben. In der Readme-Datei des Amineteintrags fehlt dieser Hinweis allerdings. Wir haben den Autor darauf hingewiesen und nachgefragt, inwieweit seine Bemühungen, seine Programme mittels des Plananarame-Plugins auch für den AGA-Chipsatz zum Laufen zu bringen, gediehen sind. (snx)



[Meldung: 10. Jan. 2020, 19:56]

