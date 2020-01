14.Jan.2020









Game Construction Kit: RedPill 0.7.8

RedPill ist ein in AmiBlitz2 geschriebenes Game Construction Kit, das die Entwicklung von Spielen aus diversen Genres ermöglichen soll - veröffentlichte Videos zeigen eine Umsetzung von Pacman sowie das Knobelspiel Mirror. RedPill ist kompatibel mit AGA und ECS, der "Player" zum Abspielen der fertigen Kreationen benötigt 1 MB Chip- sowie etwas Fast-RAM.



Änderungen in Version 0.7.8: All new games will be created in the projects folder. When starting the editor the main things you can do are creating a new project or loading an old one.

Examples folder has been removed.

Fast loading options have been added to access quickly your last loaded games.

Mulipalette example has been added, it shows how to use two different 16 colors tilesets and 16 color sprites in a 32 color game.

Side X behaviour has been refactored, behaviour could be slightly different.

Anim Comp condition trigger has been implemented, it can replace Anim is and Anim is not triggers.

Anims with loop now allow a Next Anim to be filled, when the looping anim is stopped it will play the specified next animation.

Level being edited can now be changed in the Edit Level screen.

If foreground and background colors chosen in the dialogs are the same the text color chosen will change.

An issue when going back from Tiles screen has been fixed.

Issue with Text Dialogs rendering has been fixed. (cg)



