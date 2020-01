MorphOS: TopTasks-Screenbar-Plugin 1.3

TopTasks.sbar ist ein Screenbar-Plugin für MorphOS, das den Task anzeigt, der momentan die meiste CPU-Zeit in Anspruch nimmt.



Klickt man es an, dann wird ein Fenster geöffnet, in dem die diesbezüglichen Top-10-Tasks angezeigt werden. Auch der Verlauf der Top-Tasks der letzten 100 Sekunden wird vom Plugin dargestellt.

Neu in dieser Version: Es wurde eine zweite Liste hinzugefügt, in der die letzen Top-Tasks der letzten 100 Sekunden angezeigt werden

Zeigt nun auch die CPU-Zeit der Top-10-Tasks in einer zusätzlichen Spalte in der Top-10-Liste an

Die Gesamtauslastung der angezeigten Top-10-Tasks wird jetzt im Listentitel der Spalte angezeigt

Help-Bubbles zu den Einstellungen hinzugefügt Downloadlink (snx)



[Meldung: 19. Jan. 2020, 08:55] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]