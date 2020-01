22.Jan.2020









Status-Update zu SimpleMail

Fast schon traditionell gab es jedes Jahr zu Weihnachten das gewohnte Update zum Mail-Programm SimpleMail, zu Weihnachten 2019 blieb es jedoch aus. Wir haben bei den beiden ursprünglichen Entwicklern Hynek Schlawack und Sebastian Bauer nachgefragt.



Schlawack erklärte uns, "mit SimpleMail und dem Amiga schon seit Jahren nichts mehr zu tun" zu haben. Auf seiner eigenen Webseite gibt er an, nun als Softwareentwickler für einen Hosting-Anbieter zu arbeiten und sich in seiner Freizeit vor allem in der Python-Community zu engagieren.



Sebastian Bauer führte auf die Frage, ob er aktuell noch an SimpleMail arbeite, folgendes aus: "Ja. Es gibt jeden Tag eine kleine Änderung. Aktuell aber hauptsächlich nicht Amiga-spezifisch. Die Änderungen sind so klein, dass sich das Weihnachtsupdate auf Amiga-Seite nicht wirklich gelohnt hätte. Das ist hauptsächlich damit zu begründen, dass mir die Zeit fehlt, größere Änderungen einzubauen. Meine Ziel ist es, SimpleMail selbst wieder zu nutzen, was dann letztlich auch der Amiga-Version zu Gute kommt."



Und abschließend fügt er an: "Aktuell arbeite tatsächlich nur ich an dem Code. Das wird aber nicht so schnell aufgegeben, es geht nur sehr schleppend voran. Eine Prognose, wann es ein Update geben wird, kann ich leider nicht geben." (dr)



[Meldung: 22. Jan. 2020, 16:11] [Kommentare: 1 - 23. Jan. 2020, 00:32]

