Veranstaltungstipp: "Jahrhundert des Computers" (Halle an der Saale)

Unser Redakteur Daniel Reimann hat sich die interaktive Ausstellung "Jahrhundert des Computers" angesehen, die noch bis 15. Februar im Neustadt Centrum in Halle an der Saale zu sehen ist und kostenlos zu den regulären Öffnungszeiten des Centers begutachtet werden kann:



Die Bandbreite vorgestellter Computer reicht vom "Sinclair ZX81 " (damals für schlappe 100 Pfund zu erwerben!) über den DDR-Computer KC 85 (im Erscheinungsjahr 1987 zwar schon um 10 Jahre veraltet, dafür aber mit Stereo-Sound ausgestattet) bis hin natürlich zu unserem geliebten Amiga: Hier in trauter Zweisamkeit mit einem Atari ST, wodurch einem erst mal so richtig bewusst wird, wie ähnlich das Design ist.





Die Ausstellung bietet aber noch mehr: Sie nimmt einen insgesamt in die Zeit zurück und präsentiert liebevoll eingerichtete Computerzimmer mit vielen schönen Details:





Die Bezeichnung "interaktiv" verdient sich die Ausstellung durch verschiedene Stationen, an denen man z.B. sein spielerisches Können an einer Pacman-Umsetzung für den C64 ausprobieren oder geheime Codes knacken kann. Und man kann seine geistige Frische an Texten testen, die durch eine versehentlich deaktivierte T9-Texteingabe verfremdet wurden. Ein Besispiel geben wir hier gerne an unsere Leser weiter (die mittlere Buchstabenreihe ist zu entschlüsseln):



(cg)



