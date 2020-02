10.Feb.2020









Kartenvorverkauf: Flashback 20/20 featuring Amiga 35 (Niederlande)

Dass es 2020 wieder eine Amiga-Veranstaltung in den Niederlanden geben wird, war bereits bekannt geworden. Inzwischen gibt es auch Informationen zum geplanten Konzept, außerdem läuft der Kartenvorverkauf seit einigen Tagen. Die "Amiga 35" (27. und 28. Juli, Hilversum) wird dieses Mal eingebettet in eine größere Veranstaltung namens "Flashback 20/20".



Flashback 20/20 will die Computer-Systeme der Achtziger und Neunziger feiern, auch Arcade-Automaten und Flipper sollen gezeigt werden. Außerdem ist eine große Feier anlässlich des 35. Geburtstag des Amigas geplant. Zu den bereits angekündigten Rednern gehören neben Amiga-Größen wie Dave Haynie und RJ Mical auch Spiele-Entwickler wie Annie und David Fox (Lucasfilm) oder Al Lowe (Leisure Suit Larry) sowie bekannte Youtuber wie "The 8-bit guy" oder "Modern Vintage Gamer".



Eine Tageskarte ist für gut 35 Euro zu haben, wer beide Tage teilnehmen will muss 60 Euro ausgeben. Für die Teilnahme an einem noch nicht näher erläuterten "VIP Event", auf Wunsch samt Zugang zu "Pre-" und "Post-Parties", werden zusätzlich 100 bis 350 Euro fällig. (cg)



