Spiele-Previews: Project Horizon und DaemonClaw

"Project Horizon" ist ein taktischer Shooter, der aus der Vogelperspektive gespielt wird. Ein im Januar veröffentlichtes Preview-Video gibt einen Einblick in den aktuellen Stand. Project Horizon wird 2 MB Chip-RAM und eine Festplatte voraussetzen, das Spiel soll samt Quelltexten und Level-Editor kostenlos vertrieben werden.



"DaemonClaw: Origins of Nnar" soll ein seitlich scrollendes "Run and Gun". Die Entwicklung wurde ursprünglich auf dem Amiga begonnen, derzeit wird aber mittels des Construction Kits "Construct 2" auf modernen Plattformen entwickelt. Das fertige Spiel soll dann auf den Amiga rückportiert werden. Die Entwickler von BitBeamCannon veröffentlichen auf ihrem Youtube-Kanal regelmäßige Updates und Preview-Videos. (cg)



[Meldung: 03. Apr. 2020, 17:57] [Kommentare: 0]

