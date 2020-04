Game Construction Kit: RedPill 0.7.12

RedPill ist ein in AmiBlitz2 geschriebenes Game Construction Kit, das die Entwicklung von Spielen aus diversen Genres ermöglichen soll - veröffentlichte Videos zeigen eine Umsetzung von Pacman sowie das Knobelspiel Mirror. RedPill ist kompatibel mit AGA und ECS, der "Player" zum Abspielen der fertigen Kreationen benötigt 1 MB Chip- sowie etwas Fast-RAM.



Mit der nun veröffentlichten Version 0.7.12 können nun erstmals Highscores verarbeitet werden. Die Änderungen im Einzelnen: New Triggers Show Scores and Enter Hiscore add Hi-Score functionality to Redpill.

In case of CD32, Enter Hiscore tries to save the scores in the local drive, if not uses CD32 non-volatile memory. I hope someone can test it :)

New project ex_hiscores shows how to use these new triggers.

Fixed issue when exporting games that use image background and sprite background at the same time.

Updated Lha compression and now time is right for unpacked files (Until 2038). (dr)



[Meldung: 12. Apr. 2020, 18:22] [Kommentare: 0]

