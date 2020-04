Multiplayer-Taktik-Spiel: GermZ (Vorabversion)

"GermZ" (Video) ist ein Party-Spiel für 2-4 Spieler bei dem jeder Teilnehmer "Zellen" zu erobern versucht, in dem er Teile der in bereits von ihm kontrollierten Zellen beheimateten Erregern losschickt, um fremde Zellen zu übernehmen. Die Fraktion, von der sich in einer Zelle am meisten Erreger aufhalten, gewinnt die Kontrolle über die Zelle.



GermZ benötigt einen Amiga mit mindestens 512 Kilobyte RAM, unterstützt bis zu vier Joysticks und kann von Festplatte oder Diskette gestartet werden. Die jetzt veröffentlichte Vorabversion enthält noch keine Computer-Gegner und hat auf schnelleren Rechnern noch diverse Probleme. Diese und weitere Angelegenheiten sollen in einer angekündigten finalen Version angegangen werden. (cg)



[Meldung: 28. Apr. 2020, 22:40] [Kommentare: 0]

