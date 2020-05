MorphOS: TopTasks-Screenbar-Plugin 1.4

TopTasks.sbar ist ein Screenbar-Plugin für MorphOS, das den Task anzeigt, der momentan die meiste CPU-Zeit in Anspruch nimmt.



Klickt man es an, dann wird ein Fenster geöffnet, in dem die diesbezüglichen Top-10-Tasks angezeigt werden. Auch der Verlauf der Top-Tasks der letzten 100 Sekunden wird vom Plugin dargestellt.



Changes: Shows Niceness, Process ID (PID) and age of each task in the top tasklist

Now also shows running/sleeping, created/finished and average CPU load below the tasklist

Strings in top task list entries context menu items (priority, break, etc.) are now localized too (snx)



[Meldung: 02. Mai 2020, 10:10] [Kommentare: 0]

