07.Mai 2020









Game Construction Kit: RedPill 0.7.13

RedPill ist ein in AmiBlitz2 geschriebenes Game Construction Kit, das die Entwicklung von Spielen aus diversen Genres ermöglichen soll (s. Kurztests zweier Redpill-Spiele). RedPill ist kompatibel mit AGA und ECS, der "Player" zum Abspielen der fertigen Kreationen benötigt 1 MB Chip- sowie etwas Fast-RAM.



Änderungen in Version 0.7.13: Input buffering for Input Up and Input Fire: Save input for some frames. Configure it in input screen.

New condition Grounded that allows Coyote time or edge tolerance.

Old Grounded and Not Grounded triggers are not invalid but deprecated.

New action trigger Enable SFX that allows to turn on/off the sound effects in the game.

New action trigger Set NTSC to change display to PAL or NTSC.

In RP Editor the gap between the game display and the editor display has been reduced.

FIX: When changing the level the tab displayed could be wrong.

FIX: Sprite background was not cleaned properly when loadgin a new project.

FIX: For games without tiles, the palette was wrong.

FIX: HUD elements could have some flickering when values changed too fast. (cg)



