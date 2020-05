20.Mai 2020









Conversion Kits: A500(+), A600 oder A1200 als USB-Tastatur nutzen

Die von Tynemouth Software angebotenen Conversion Kits für A500(+) und A600/A1200 ersetzen die Hauptplatine des Amigas und verwandeln die Tastatur des Rechners sowie - in der A500-Variante - eventuell angeschlossene Joysticks in handelsübliche USB-Geräte, die zur Steuerung jedes modernen Rechners verwendet werden können. Auch die im Gehäuse verbauten LEDs werden angesteuert, sie werden für die Anzeige von "Power" und "Numlock" genutzt. Die Conversion Kits werden betriebsbereit geliefert und benötigen keine Treiber oder sonstige Anpassungen am Host-Rechner. (cg)



[Meldung: 20. Mai 2020, 23:57]

