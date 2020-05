22.Mai 2020









Game Construction Kit: RedPill 0.7.14

RedPill ist ein in AmiBlitz2 geschriebenes Game Construction Kit, das die Entwicklung von Spielen aus diversen Genres ermöglichen soll (s. Kurztests zweier Redpill-Spiele). RedPill ist kompatibel mit AGA und ECS, der "Player" zum Abspielen der fertigen Kreationen benötigt 1 MB Chip- sowie etwas Fast-RAM.



Änderungen in Version 0.7.14: New action trigger Play Anim 8 to play an animation based in the direction of the object.

Play Anim 8 uses 8 anims, starting with the Up/North Animation, and in clock-wise order. It uses 8 animations.

New action trigger Play Anim 4 to play an animation based in the direction of the object.

Play Anim 4 uses 4 anims, starting with the Up/North Animation, and in click/wise order. It uses 4 animations.

In a level, when a background image is used without any tiles placed, the palette from the image will be used.

For HUD bar elements, now it is possible to adjust the height of the bar.

Extra check in Auto Slice to avoid slicing a big image by mistake.

Level editor map now shows all available area instead of the camera limits area.

FIX: Tile properties display fixed when using tiles with border.

FIX: Fix in export game routines.

FIX: moving a livel object leaved some trash in the screen.

FIX: Level editor now can scroll to the bottom of the level.

FIX: Fix in edit trigger up/down controls, now last trigger is reachable. (dr)



