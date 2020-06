08.Jun.2020









AmigaOS 4: Finanzverwaltung LüttjeBookholler 1.80

LüttjeBookholler ist nieder- oder plattdeutsch und bedeutet "Kleiner Buchhalter". Das Programm ist eine Finanzverwaltung nach dem Prinzip der doppelten Buchführung und ermöglicht einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben. Die Daten können entweder per Hand eingepflegt oder mit einem CSV-Export aus dem Online-Konto befüllt werden.



Die Version 1.80 unterstützt nun auch den Import des QIF-Formats; durch diese Erweiterung ist es vielleicht möglich, von anderen Programmen zu Lüttje Bookholler zu wechseln. Bitte beachten Sie, dass mit der Version 1.80 gespeicherte Dateien von älteren Versionen des Programms nicht mehr geöffnet werden können.



Neben jener Erweiterung wurden auch einige Probleme beseitigt und die Stabilität des Programms wieder erhöht. So wurden Fehler aus der Kategorienverwaltung behoben und einige Optimierungen am Kode vorgenommen. Ausserdem wurden die Anzahl und Größen verschiedener Datenfelder erhöht. Weitere wichtige Informationen können der Readme-Datei entnommen werden.



An dieser Stelle auch vielen Dank an die Tester für ihre unermüdliche Arbeit und an die Benutzer, die mit ihren Wünschen für die Erweiterungen der Software sorgen. Die neue Version ist wie immer im Aminet oder OS4Depot erhältlich. LüttjeBookholler ist "wahrscheinlich noch nicht fertig" und wird auch noch weiterentwickelt. Allerdings ist der Autor soweit mit seinem Programm zufrieden - und damit obliegt es den anderen Benutzern, weitere Funktionalitäten einzufordern. Auch Fehlerreporte sind natürlich erwünscht!



Download: luettjebookholler.lha (2 MB) (snx)



