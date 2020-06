Web-Browser: IBrowse 2.5.3

10.Jun.2020









Für den Web-Browser IBrowse 2.5 wurde ein Update veröffentlicht, dessen Hauptziel die Verbesserung der Performance bei HTTPS-Verbindungen ist. So werden SSL-Sitzungen jetzt gespeichert, um nicht bei jeder Verbindung erneut die zeitaufwendige Initialisierung der Verbindung durchführen zu müssen. Außerdem implementiert IBrowse jetzt (abschaltbare) "Persistent Connections", bei denen die Verbidung zum Server u.U. gar nicht mehr unterbrochen werden muss. Eine detaillierte Übersicht über alle Neuerungen ist dem Changelog zu entnehmen.



Aufgrund der Änderungen wird bei Nutzung des Browsers auf einem 68k-Prozessor empfohlen, die maximal mögliche Anzahl der sicheren und unsicheren Verbindungen zu einem Webserver nochmals neu einzustellen. Die Entwickler empfehlen nicht mehr als vier simultane Verbindungen zuzulassen, da sich die Prozesse sonst gegenseitig ausbremsen und es zu Timeouts kommen könnte. Was genau für den jeweiligen Nutzer am besten funktioniert, solle jeder nach eigenem Gefühl durch experimentieren mit diesen Einstellungen herausfinden. (cg)



