HDMI-Konverter: D520-Firmware-Version 1.2 / Alternative HDMI-520

Für Thorsten Schuberts externen HDMI-Konverter D520, der an den Videoausgang angeschlossen wird (amiga-news.de berichtete), wurde ein Firmware-Update veröffentlicht.



Neuerungen: Neu: "Panic Mode". Hierüber ist es möglich, falls euer Monitor eine Auflösung nicht darstellen kann, durch langes drücken auf den Schalter direkt in den 640x480 60Hz zurück zu springen. Hierbei wird auch das Grundeinstellmenü wieder aktiviert

Neu: Overscan bis 672x520 24 Bit pro Pixel, 800x600 in 16 Bit pro Pixel. Die bisherigen Modi 640x480, 720x576 sind so geblieben. Alle Auflösungen natürlich in 50Hz/60Hz

Neu: Zusätzliche Auflösungen 640x512, 720x480, 800x600

Überarbeitet: 1280x720 (jetzt mit reduziertem Blanking)

Neu: "Color Space". Neuer Menüpunkt zwischen VideoMode und Scanlines. Hierüber kann definiert werden mit wie vielen Bits die Pixel gespeichert werden. Dies wird textuell angezeigt und mit einem roten Rahmen visualisiert. Mögliche Einstellungen pro Auflösung: RGB16, RGB24 und YUV422 Registrierte Mitglieder von a1k.org können die aktualisierte Firmware im dortigen Forum herunterladen. Auch der Hardware-Bezug ist bislang einzig dort möglich, die beiden bisherigen Chargen sind ausverkauft; ob es einen dritten Produktionslauf geben wird, ist aktuell noch offen.



Ein alternatives Produkt ist der Konverter HDMI-520 (Fotos, Video), der im türkischen Forum commodore.gen.tr näher vorgestellt wird. (snx)



