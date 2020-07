04.Jul.2020









Individual Computers: Indivision AGA Mk3 kann vorbestellt werden

Bei Individual Computers kann ab sofort die dritte Generation des Scandoublers/Flickerfixers "Indivision AGA" vorbestellt werden. Die aktuell angebotene Variante passt in A1200- oder A4000T-Rechner, letztere benötigen allerdings eine kleine, vom Kunden vorzunehmende Modifikation an der Hauptplatine.



Neu in der dritten Produktgeneration ist die Möglichkeit, das ausgegebene Bildsignal mit dem V-Sync-Signal des Host-Rechners zu synchronisieren, was weiches Scrolling und Animationen ohne Tearing ermöglichen soll - aber ein Ausgabegerät voraussetzt, das eine Bildwiederholfrequenz von 50 Hz unterstützt.



Konfigurationen sind jetzt Bildschirm-Modus-spezifisch, es lassen sich also beispielsweise unterschiedliche Konfigurationen für die Workbench-Anzeige und Spiele verwenden. Außerdem gibt es einen internen Scaler, der die Auflösung des Ausgabebildes an die native Auflösung des Anzeigegeräts anpassen kann. Das Konfigurations-Tool erkennt die Fähigkeiten des Monitors jetzt automatisch und schlägt bei der ersten Einrichtung gleich passende Einstellungen vor.



Außerdem kann der Nutzer jetzt im Betrieb - beispielsweise während ein Spiel läuft - per Tastatur und Maus Anpassungen an der aktuellen Indivision-Konfiguration vornehmen und u.a. die Position und Größe des Bilds anpassen. Dazu muss der Scandoubler nun auch mit einem der CIA-Chips verbunden werden, um Tastatur- und Maus-Eingaben abfangen zu können.



Die neuen Indivision AGA sollen ab dem 10. August ausgeliefert werden. (cg)



[Meldung: 04. Jul. 2020, 23:47]

