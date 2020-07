AmigaOS 4: X11-Umgebung AmiCygnix 1.6

Edgar Schwans AmiCygnix ist eine Unix-Umgebung für AmigaOS 4. Es handelt sich hierbei um keine Emulation, sondern alle Programme sind nativ für AmigaOS 4 kompiliert (Screenshot). AmiCygnix stellt eine Verzeichnis- und Datenstruktur zur Verfügung, die der einer Unix-Installation ähnelt.



Neben anderen Neuerungen, Aktualisierungen und Fehlerbereinigungen wird nun die Version 2.24.32 von GTK+ verwendet, sodass künftige Software-Pakete AmiCygnix 1.6 voraussetzen werden.



Neu im Paket AmiCygnix-Base: Update auf Version 2.24.32 von GTK+, der neuesten Version von GTK+ 2. Neben einigen neuen Features funktioniert jetzt dadurch endlich auch das Drag 'n Drop in GTK+-2-Applikationen. Die entsprechenden Programme müssen dazu neu gelinkt werden. Programme wie Rox-Filer oder Gimp profitieren sehr davon. Deshalb bitte auf Updates dieser Programme achten!

Volle Unterstützung von Unix-Locale-Bezeichnungen. Somit kann man jetzt darüber neben der Sprache auch das Land, das Encoding und spezielle Varianten auswählen. Auch können mehrere Locales angegeben werden.

Bei den Display-Treibern für die Workbench kann jetzt die Größe des Fensters über ein Size-Gadget verkleinert werden (Ausnahme: "Picasso96pip"). Der Inhalt kann dann über Scroller verschoben werden (Screenshot).

Unterstützung der Version 3.16.3 von GnuTLS, der neuesten Version des SSL/TLS-Layers. Neu ist die Unterstützung von SSL 3.0 und TLS 1.3. Auch die enthaltenen Trusted Certificates wurden aktualisiert. Probleme bei Programmen wie NetSurf oder Claws-Mail sollten damit behoben sein. Die entsprechenden Programme müssen jedoch neu gelinkt werden. Deshalb bitte auf Updates dieser Programme achten!

Unterstützung von LDAP durch OpenLDAP 2.4.49. Ist jetzt in libcurl integriert und wird auch in Claws-Mail Anwendung finden.

Unterstützung von AISS in den Menüs der Workbench-Display-Treiber.

Überarbeitete Version von myX11Setup mit verbesserter Hilfefunktion. Danke an Michael Christoph!

Italienische Übersetzung in vielen AmiCygnix-Skripten aktualisiert. Danke an Samir Hawamdeh!

Neue spanische Übersetzung der Texte in den Workbench-Display-Treibern. Danke an Javier de las Rivas!

Neuer Katalog in russischer Sprache für myX11Setup. Danke an Eugene Sobolev!

Problem beim Start des AmiCygnix-Desktops über myX11Setup behoben. Neu im Paket AmiCygnix-Tools: Alle GTK+-2-Applikationen sind jetzt mit GTK+ 2.24.32 gelinkt. Neben einigen neuen Features funktioniert jetzt dadurch endlich auch das Drag 'n Drop.

Der Browser "NetSurf" ist jetzt mit der neuesten Version 3.6.13 des SSL/TLS-Layers GnuTLS gelinkt. Dadurch werden Probleme bei SSL-Verbindungen behoben.

Das Programm "ROX-Filer" wird bei der Installation so konfiguriert, dass es als Ersatz für den Desktop-Manager "idesk" genutzt werden kann. Download:

amicygnix-base.lha (126 MB)

amicygnix-tools.lha (91 MB) (snx)



