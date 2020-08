MorphOS: RNORadio 1.2

RNORadio ist ein mit Hollywood entwickeltes, GUI-basiertes Internetradioprogramm für MP3-Streams. Zu den Neuerungen der Version 1.2 zählen vier zusätzliche Oberflächen sowie die Möglichkeiten, den aktuellen Titel in der Bildschirmtitelleiste anzuzeigen oder von jenem ausgehend eine Suche im Web zu starten.



Changes: Added four new skins by Christophe 'Highlander' Delorme

Added an option to generate a web search from a current stream title/track

Added an option to display the current stream title in the screen title bar

Tweaked the Shoutcast keyword handling

Fixed bugs in the station list editing

Skins can load TTF fonts from their own directories

Added a bold option for fonts in skin configs

Fixed some character issues

Added a menu option to reset the window size using custom skins (snx)



