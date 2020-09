Entwicklungsumgebung: AmiBlitz 3.8.0

Die neueste Version der Programmiersprache AmiBlitz enthält zahlreiche Änderungen, die die Kompatibilität des compilierten Codes mit Kickstart 1.x und m68000-Prozessoren erhöhen soll. Außerdem soll die Entwicklungsumgebung selbst jetzt besser mit Workbench 2.1 bzw. 2.04 mit nachträglich installierter locale.library zusammenarbeiten: improved compatibility ALOT with Kick1.2/1.3 and MC68000-processor of generated code

updated several libs to work with different Kickstart-versions and processors (does autoswitch code branches internally)

improved compatibility with Workbench 2.1 (or 2.04 with locale.library) of IDE

added new feature: line numbers (by request of Fabrizio Radica)

changed design of welcome-requester to fit on screens with lower resolutions

updated some autodocs

added last available sourcecode for NeilCIATrackerlib

added ptplayerlib (libnum #48, thanks to Phx/MickGyver)

updated some icon positions and moved some files around Direkter Download: v3.8.0.zip (11 MB) (cg)



[Meldung: 09. Sep. 2020, 18:26] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]