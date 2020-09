26.Sep.2020









Amiga Bootblock Reader 4 (Windows)

Jason Smiths "Amiga Bootblock Reader" dient der Erkennung, Analyse und Extrahierung von Amiga-Bootblocks aus ADF-Images. Das Windows-Programm erkennt 1716 verschiedene Bootblocks und kann Disk-Images in WinUAE oder FS-UAE starten.



Änderungen in Amiga Bootblock Reader 4: Now recognises 2166 different bootblocks

Brainfile / Category list now in XML Format to allow easy editing / import

Supports ADFs, DMS, ADZ (Gzipped ADF) and Zipped ADF files (DMS scanning requires XDMS)

Will now filter directory scan to only scan disk and bootblock files unless specified

Now supports sub directory scanning

Added 'Encyclopedia' of Amiga bootblock programs just for fun

Reworked GUI to allow for more options

Fixed lots of bad detection

Added 'Note' section to allow some bootblock description

Added indicator of Kickstart requirement and if disk data is needed for boot

Added function keys (F1

Scan new folder / F5

Rescan drawer / Space

Stop scan) (cg)



