Amiga-Emulator für Mac OS: vAmiga 0.9.12

Dirk Hoffmanns "vAmiga" ist ein neuer, "benutzerfreundlicher" (Zitat von der offiziellen Webseite) Amiga-Emulator für MacOS-Rechner, der einen A500, A1000 oder A2000 emuliert. Änderungen seit unserer letzten Meldung: Added DOS disk support (3.5“ 720KB, Amiga Transformer)

Fixed a bug in the implementation of the RESET instruction (Amiga Transformer)

Fixed a bug that caused Paula to omit DSKBLK IRQs when no drive was selected (A-Max)

The ERSY bit in BPLCON0 now freezes the position counters (The Jetsons)

The BZERO bit in DMACON had wrong polarity when the Line Blitter was in use

Fixed the serial loopback cable (which was broken since v0.60)

The memory inspector has been updated. It can now display the bank map as it is seen by Agnus

Recalibrated the drive motor to rotate the disk at exactly 300rpm (cg)



[Meldung: 30. Sep. 2020, 19:51]

