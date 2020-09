01.Okt.2020









PDF-Magazin: LOAD, Ausgabe 5

LOAD ist das Vereinsmagazin des "Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V.", das allen Mitgliedern in gedruckter Form kostenlos zugestellt wird. Nichtmitglieder erhalten das gedruckte Heft nach einer Spende von mindestens 4,50 Euro an den Verein als Dankeschön. Wie üblich ist die im April erschienene sechste Ausgabe ab dem 1. Oktober auch als kostenloser PDF-Download verfügbar.



Zu den Themen des Hefts gehören: Die GUI Revolution (Apple Macintosh, AMIGA, Atari, Canon Cat, Sinclair QL)

Hardware (alphaTronic, Macintosh Apple //e Karte, Philips P1000)

Praxis (Hypercard Macintosh Fanzin, Kill The Bit, Apple Disk Transfer Pro, HP Laserjet 2100, Epson HX-20 Handheld, RS-232 Umsetzer, Serielle Localtalk-Netze)

Welt (Buchrezension DDR Computer, Archäologie der Digitalisierung, 50 Jahre Deutsche Computergeschichte, Commodore Museum Braunschweig)

Classic Computing 2019 in Lehre (cg)



