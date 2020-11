Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. Septembre/October 2020 news

Old articles from Joystick 10 to 12:

News: The blitzkrieg of Storm Computers



Interview with Marc Djian



Review of Total Recall



Review of Metal Masters



Review of Globulus



Report: Salon De La Micro 1990



Interview with Brian Fargo



Review of Death Trap



Review of Ultima 5



News: Simulation of the London subway



Report: SICOB Micro 1990



Review of Cadaver



Review of Super Skweek

Interview with Richard Lowenstein (Reshoot developer)

Interview with Manuel Fernández Higueras (SiDi designer)

Interview with Andy Smith (Amiga Format/Sega Power)

Review of Wayfarer

Review of Mr Beanbag

Hardware: Turbo Chameleon 64 V2

Point of view: My real story of Grand Theft Auto

File: Classic Reflections - What happened to Phase 5? (1st part)

DIY: An Amiga 1200 in a DVD reader

Tutorial: Utilization of the new MorphOS 3.10+ print system

Misc: Manual of the Action Replay MKIII

Special quiz about RoboCop 3 Articles in english: Interview with Richard Lowenstein (developper of Reshoot)

Intervuew with Entrevue avec Manuel Fernández Higueras (SiDi's designer) (snx)



