Amigakit: kombinierte RAM-/Flash-ROM-Erweiterung für A1200

Eine neue A1200-Erweiterung von Amigakit bietet nicht nur 8 MB Fast-RAM (per Jumper oder "Early Boot Menu" als 4, 5.5 oder 8 MB konfigurierbar) sondern neben FU-Sockel und Clockport auch 4 MB FlashRAM, die per mitgeliefertem Konfigurationsprogramm beschrieben werden können. Wie der Speicher beim Start des Rechners eingebunden wird, ist der Beschreibung des Anbieters nicht genau zu entnehmen: Die Rede ist von "Kickstart-Modulen oder ganzen Kickstarts", aber auch von "Software, die sofort nach dem Einschalten zur Verfügung steht". Zusätzlich emuliert die Karte auch den nichtflüchtigen Speicher des CD32, in Titel für die Konsole u.U. Highscores und Spielstände ablegen. (cg)



[Meldung: 01. Dez. 2020, 22:03] [Kommentare: 0]

