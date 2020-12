ACube: Firmware-Update für Sam 440ep (flex) - U-boot 1.3.1g

ACube Systems stellt für seine PPC-Motherboards Sam 440ep und Sam 440ep-flex ein Firmware-Update zur Verfügung, das über die jeweilige Produktseite kostenlos heruntergeladen werden kann. Radeon-HD bzw. -RX-karten lassen sich jetzt über einen PCIe-Adapter nutzen, außerdem kann die Präzision der x86-Emulation erhöht werden um so eventuell Probleme mit der Firmware einer Grafikkarte zu lösen: Improved support for Radeon HD and Radeon RX graphic cards. Now you can use a Radeon HD / RX via a PCI to PCI Express adapter. On the Sam440ep flex motherboard, it is recommended to use PCI slot #1 for maximum performance. Please note that full support for Radeon RX is still under development and for this reason, with many models of gfx cards, U-Boot does not show any output, but the card works fine once the operating system is loaded.

Introduced a new menu entry to change the x86 gfx BIOS emulator accuracy. If your graphic card show some visual problems on startup, try increasing the x86 BIOS emulator accuracy. (cg)



[Meldung: 08. Dez. 2020, 00:02] [Kommentare: 1 - 08. Dez. 2020, 07:03]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]