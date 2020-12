Preview-Videos: 'Scourge of the Underkind' und Doom-Klon 'Dread'

"Scourge of the Underkind" versteht sich als Tribut an Spiele wie Gods, Chaos Engine und Alien Breed, wird in Assembler entwickelt und soll 16 Level aufgeteilt auf vier Spielwelten bieten, die mit 50 Frames pro Sekunde angezeigt werden. Ein neues Video zeigt den aktuellen Stand des Spiels. 'Scourge' soll in zwei Varianten vertrieben werden: Eine "Special Edition" wird mit den von a1200.net angekündigten Amiga 500-Gehäusen vertrieben werden, die reguläre Version - mit anderen Levels und Endgegenern - wird kurz darauf ebenfalls kommerziell vertrieben werden.



Dread" ist ein Doom-Klon für einen A500 mit einem Megabyte RAM. Im aktuellen Preview-Video zeigt der Entwickler die Entstehung des Ingame-Menüs inklusive Animation sowie des Titelbildschirms und die Probleme, die dabei zu lösen waren. (cg)



[Meldung: 09. Dez. 2020, 23:30]

