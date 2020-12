MorphOS: Web-Browser Wayfarer 1.8

Jacek 'jacadcaps' Piszczeks Web-Browser Wayfarer liegt inzwischen in der Version 1.8 vor. Neben insbesondere für die Stabilität wichtigen Fehlerbereinigungen und der Nutzung der jüngsten Versionen von OpenSSL und cURL unterstützt das Update nun beispielsweise andere Sprachen sowie den Kompressionsstandard JPEG 2000.



Vorausgesetzt werden MorphOS 3.14 und 1 GB RAM. Ein Prozessor mit mindestens 1,5 GHz wird empfohlen. Für Rückmeldungen an den Autor können neben dem integrierten Absturzmelder E-Mails an wayfarer at wayfarer.icu oder die entsprechende MorphZone-Diskussion zum Thema genutzt werden.



Changes: Added jpeg2k support via OpenJPEG

Reports browser locale based on system locales

Added a Translation service support w/ settings

Added session quicksave hotkeys

Improved wheel scrolling and mouse cursor code

Adjusted page/wheel scrolling deltas to be in-line with WebCore's suggested values

Scrolling page content is now possible with mmb pressed

Esc key deactivates the WebKit container, instead of being swallowed

Improved the cURL thread loop

Various UI improvements in the Printing Mode

Improved shutdown times

Linked against latest OpenSSL 1.1.1i and cURL 7.74.0

Fixed RMB to not select word under cursor if there already is a selection in editable components

Fixed pasting text into editors handling paste via JS/DOM Events

Fixed a crash in FavIcon loader

Fixed a crash when logging into AppleID

Fixed a crash when closing a window with tabs that are pending website load

Fixed early startup issues where OpenURL could send OPEN commands before Wayfarer fully initializes

Fixed a race condition in curl cache handling

Fixed a use-after-free when closing a window or loading a session

Worked around a bug causing some localized strings to be empty

Download name scheme is stored when a download begins, so subsequent settings changes won't affect it

Page reload actually skips curl caches now

Command keys are no longer eaten by webkit

Loader now catches all ObjC terminal errors (snx)



[Meldung: 13. Dez. 2020, 07:53] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]