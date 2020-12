23.Dez.2020









Hyperion veröffentlicht Update 2 für AmigaOS 4.1 Final Edition

Pressemitteilung: Hyperion Entertainment ist stolz, die sofortige Verfügbarkeit von Update 2 für AmigaOS 4.1 Final Edition bekanntgeben zu können. Update 2 ist die mit Abstand umfangreichste Aktualisierung die je für AmigaOS veröffentlicht wurde und beinhaltet mehr als 200 aktualisierte Komponenten mit hunderten von beseitigten Fehlern, Verbesserungen und neuen Eigenschaften sowie sechs komplett neuen OS-Modulen. Da Update ist das Resultat von vier Jahren Entwicklungsarbeit und wird AmigaOS in Sachen Stabilität und Nutzbarkeit auf eine völlig neue Ebene heben.



Die komplette Liste aller aktualisierten, verbesserten und neuen Komponenten kann dem Changelog entnommen werden, der auch alle grö0eren Fehler und Probleme aufführt, die beseitigt wurden. Einige der Höhepunkte in Update 2 sind: Neue Kernel-Version Exec 54.28 mit vielen beseitigten Fehlern und verbesserter Stabilität

Verbesserungen und Fehlerbereinigungen in graphics.library, workbench.library, dos.library, application.library, elf.library und vielen weiteren essentiellen Bibliotheken um sie robuster und zukunftssicherer zu machen und bekannte Fehler auszumerzen

Fehlerbereinigungen und Verbesserungen am USB-Stack

Viele beseitigte Fehler und Verbesserungen in console.device, ram-handler, appdir-handler and env-handler

In sämtlichen Reaction.Klassen, Datatypes und Gerätetreibern wurden zahlreiche Fehler beseitigt

Neue OS-Komponenten wie der DOS-Befehl "append", eine OS 4.1-Umsetzung von Olaf Barthels DiskDoktor, SataControl, appdir-handler oder ssh2-Handler

Viele, viele weitere Fehlerbereinigungen, Verbesserungen und neue Eigenschaften Update 2 steht allen registrierten Nutzern von AmigaOS 4.1 Final Edition kostenlos zur Verfügung und kann im Download-Bereich unserer Webseite heruntergeladen werden.



Ds Update ist das Resultat der fortgesetzten Anstrengungen einer engagierten Gruppe von AmigaOS-4.1-Final-Edition-Entwicklern und -Betatestern. Herzlichen Dank!



Hard- und Software-Anforderungen von AmigaOS 4.1 Final Edition Update 2



Wir empfehlen ausdrücklich, Update 2 über ein neu installiertes AmigaOS 4.1 Final Edition Update 1 zu installieren. Sollten Sie stattdessen eine bestehende Installation aktualisieren wollen, sollten sie zunächst eine Sicherheitskopie erstellen!



Benötigtes Betriebssystem: Ein installiertes AmigaOS 4.1 Final Edition Update 1

Hardware-Kompatibilität: AmigaOne XE & SE, MicroA1, AmigaOne 500, AmigaOne X1000, AmigaOne X5000, Sam440, Sam460, Pegasos 2, Amiga Classic PPC



Für weitergehende Informationen kontaktieren Sie bitte info@hyperion-entertainment.com (cg)



[Meldung: 23. Dez. 2020, 16:23] [Kommentare: 1 - 23. Dez. 2020, 18:29]

