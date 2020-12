Clipboard-Manager: ClipViewer 1.12

ClipViewer ist ein Clipboard-Manager für AmigaOS 3.x und AmigaOS 4, der von A-EON Technology im Rahmen des Enhancer-Software-Paketes vertrieben wird. Für Käufer des 2016 einzeln verkauften Programms sowie der Enhancer Software ist die nun veröffentlichte Version 1.12 kostenlos.



Das Update nutzt die Toolbar-Gadget-Klasse, die vor ein paar Tagen über das Updater-Programm veröffentlicht wurde.



Features of ClipViewer: View clips easily and quickly in a list

Search clips for keywords

Organise and save clips to files

Edit selected clips in configured applications such as MultiEdit or MultiViewer

Stays resident in memory (started from WBStartUp)

Can be invoked at any time with hotkey combination or directly in supported applications

ARexx support: Clipviewer has its own port (snx)



