12.Jan.2021

Hyperion: 'Hotfix' für AmigaOS 4.1 Final Edition Update 2

Pressemitteilung: Einige Nutzer von Update 2 für AmigaOS 4.1 Final Edition hatten über Stabilitätsprobleme geklagt. Der jetzt veröffentlichte Hotfix sollte diese Stabilitätsprobleme beseitigen und einige andere Fehler ausmerzen, die seit der Veröffentlichung von Update 2 gefunden wurden.



Der Hotfix steht registrierten Benutzern von AmigaOS 4.1 Final Edition kostenlos zur Verfügung und kann in unserem Download-Bereich heruntergeladen werden. Er wird außerdem über AmiUpdate verteilt werden.



Der Hotfix sollte ausschließlich über das Update-2-Paket installiert werden, das am 23. Dezember 2020 veröffentlicht wurde!



Das eigentliche Update-2-Paket wurde ebenfalls aktualisiert und enthält nun die im Hotfix veröffentlichten Komponenten. Es trägt jetzt die Versionsnummer 53.14 und steht in unserem Download-Bereich oder per AmiUpdate zur Verfügung.



Dieses Update ist das Ergebnis der anhaltenden Bemühungen einer engagierten Gruppe von AmigaOS-4.1.-Final-Edition-Entwicklern und Betatestern. Herzlichen Dank! (cg)



[Meldung: 12. Jan. 2021, 22:01] [Kommentare: 1 - 12. Jan. 2021, 23:34]

