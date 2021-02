20.Feb.2021









amiga-news.de: Übersetzer gesucht

Gab es die Meldungen von amiga-news.de früher in einer Vielzahl von Sprachen zu lesen (neben dem Deutschen und Englischen auch auf dänisch, flämisch, französisch, japanisch, polnisch, spanisch und türkisch), wurden schließlich nur noch die englischen Fassungen fortgeführt. Im Juli 2000 stieß unser Redakteur Daniel Reimann zum einstigen Übersetzerteam, dessen einziges verbliebenes Mitglied er seit nunmehr bereits zwölf Jahren ist.



Zu Daniels Entlastung einerseits und um es ihm andererseits auch zu ermöglichen, in größerem Umfang als bisher eigene Beiträge verfassen zu können, suchen wir Verstärkung bei den englischen Übersetzungen. Falls Sie es sich prinzipiell vorstellen könnten, an unserer ehrenamtlich betriebenen, unabhängigen Nachrichtenseite mitzuwirken, kontaktieren Sie uns gerne unter der E-Mail-Adresse team@amiga-news.de. (snx)



