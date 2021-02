Adventure: 'Ermentrud' kommt doch noch (und Programmierer gesucht)

Timo Kloss schreibt: Das Point'n'Click Adventure "Ermentrud" wurde ursprünglich zwischen 2001 und 2004 für Amigas mit Grafikkarte entwickelt, dann aber aufgegeben. Es spielte in einer einer mittelalterlichen Welt und bot eine absurde Handlung mit absurdem Humor. Und der Held hatte ein Pappmaché-Pferd.



Dieses Jahr wird es nun doch noch erscheinen, wenn auch nicht im damals geplanten Umfang. Es wird alle originalen Grafiken, Sounds und Musik enthalten, jedoch wird die Handlung überarbeitet und "rund" gemacht.



Bisher ist nur eine deutsche Version geplant. Ob es weitere Sprachen geben wird, ist noch nicht klar. Das Spiel bietet einen Umfang von mindestens einer Stunde und wird kostenlos erhältlich sein.



Mehr zum aktuellen Entwicklungsstand Alle alten Skripte wurden repariert und erweitert und das Spiel lässt sich nun komplett durchspielen. Geplant ist noch eine Überarbeitung der Dialoge und Texte.

Es wurde eine komplett neue Engine basierend auf SDL2 entwickelt, die 100% kompatibel zur alten ist. Die Entwicklung ist abgeschlossen und das Spiel läuft auf macOS und Windows.

Außerdem läuft das Spiel immer noch auf der alten Amiga-Engine. Amiga-Programmierer gesucht



Die alte Engine läuft leider nicht sehr stabil und hat Grafik-Probleme in Emulatoren und auf OS 4 (vermutlich auch MorphOS). Eine Veröffentlichung für Amiga-Systeme wäre sehr wünschenswert, daher wird ein Programmierer gesucht, der helfen kann, die Probleme zu beseitigen. Es handelt sich um system-konformen, aber sehr unsauberen C Code. Alternativ kann auch die moderne SDL2-basierte Engine als Basis genommen werden. Bei Interesse bitte melden! (cg)



