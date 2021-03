Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. January/February 2021 news

Old articles from Joystick 16 to 18:

News: Rebirth of Activision



Interview with Philippe Agripnidis



Review of Bard's Tale 3: Thief Of Fate



Review of Cohort: Fighting For Rome



News: Full fire on Virgin Games



Interview with Richard Joseph



Review of Cybercon 3



Review of Quest For Glory 2: Trial By Fire



Interview with Frédéric Raynal and Frank Girolami



Review of The Secret Of Monkey Island



Review of Cadaver: The Pay Off



Review of F-15 Strike Eagle 2

Interview with Éric Luczyszyn (Amiga Impact)

Interview with Perry Kivolowitz (ASDG)

Interview with Kim Lemon (Lemon Amiga)

Review of Boxx and Boxx 2

Review of AOrganiser 1.2

Hardware: KingSpec Industrial Disk On Module IDE 4 Go

File: Amiga Games List (update)

Tutorial: How to program a game in assembler (1st part)

Practice: Exploitation of a relational database with SQLite on MorphOS

Practice: MorphOS Shell commands

Special quiz about the year 2020 on Amiga (anx)



