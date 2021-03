Verschlüsselungsprotokoll: AmiSSL 4.8 (AmigaOS 3/4)

Das Open-Source-Verschlüsselungsprotokoll AmiSSL wurde auf Version 4.8 aktualisiert und ist vollständig kompatibel mit IBrowse 2.5.3. Das Update versorgt AmiSSL mit den neuesten Rootzertifikaten und basiert auf der stabilen OpenSSL-Version 1.1.1j, die hauptsächlich Sicherheitskorrekturen und Fehlerbereinigungen beinhaltet.



Die Änderungen im Detail: Updated OpenSSL backend to full compatibility to latest OpenSSL 1.1.1j (16.02.2021) version, which brings security and bug fixes.

Updated root certificates to latest Mozilla-based bundle provided by https://curl.se/docs/caextract.html.

Fixed corrupted OS3 libamisslauto.a (object name was too long).

Tweaked SDK examples and OpenSSL includes to be more compatible with vanilla VBCC and SAS/C compiler installations.

Restored SAS/C support to AmiSSL autoopen link library code.

Added native VBCC support to AmiSSL autoopen link library code.

Added lib/autoinit_amissl_main.c to SDK to allow VBCC, SAS/C and GCC users to compile their own link library, if required. (dr)



