AROS-Distribution: AROS One 1.5 (x86)

Die auf der AROS-Binärschnittstelle ABI v0 basierende Distribution 'AROS One' ist jetzt in Version 1.5 verfügbar. Erstmals steht jetzt neben einem ISO-Image für DVDs auch eine Version zur Verfügung, die sich auf einen USB-Stick schreiben lässt.



Neuerungen in Version 1.5: AROS-20180415-1 Core Update (March 2021)

App Live USB to Create Live Pendrive

Added and improved file associations to icons and Dopus4

ZuneARC Added support LZX, Tar.Z, .Tar.gz, .Bz2

arSFSDoctor (GUI for Disk Recovery or Deleted Partitions and Corrupted SFS Partitions.)

FakeFastmem (Adds FastMem on Wanderer)

Updated Zune Libraries

Removed from AROS One the program "RNOPublisher", those interested can download it from Aminet

Mirror Effect Application Icons

Glow effect on drawer icons

Updated External Commands for ZuneARC

Retouching 2 OS4-MOS Style Workbench Windows Skins

New AviBuild Skin

New Zune ARC Skins

New Skin for MeteMP3

New Skin for MP3 Player

New Skin for FrameBuild

New Skins for HarmonyPlayer

3 New Skins for MPlayer

3 New Skins for MP3 ZAMP Downloads:



DVD-ISO bei Google Drive

USB-ISO bei Google Drive (cg)



