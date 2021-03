25.Mär.2021

ACube Systems







ACube Systems: Weitere Produktion von Sam460cr-Boards angekündigt

Pressemitteilung: Wir möchten uns bei all unseren Kunden für die unglaubliche Unterstützung und überwältigende Resonanz auf die Verfügbarkeit neuer Sam460cr-Boards bedanken. Diese waren in kürzester Zeit ausverkauft.



Wir planen nun einen neuen, größeren Produktionslauf, wofür wir aber Ihre Unterstützung benötigen! Die Produktion wird auf Grundlage von Vorbestellungen anlaufen, wofür wir von unseren Kunden eine kleine Vorabgebühr einfordern, die mit der Kaufsumme verrechnet wird. Sollten Sie Interesse an einem Sam460cr-Board haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an info@acube-systems.com. Hier erhalten Sie auch zusätzliche Information falls erforderlich.



Bitte beachten Sie, dass wir nur das Board und keine Komplettsysteme verkaufen.



Alle Kunden, die für den ersten Produktionslauf bereits eine Bestellung aufgegeben hatten aber bislang leer ausgingen, werden von uns zwecks Bestätigung und Aufrechterhaltung der Bestellung kontaktiert. Haben Sie bitte Geduld, da wir sehr viele E-Mails erhalten. Seien Sie aber versichert, dass wir jedem antworten werden! (dr)



[Meldung: 25. Mär. 2021, 07:00] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]