AmigaOS 4: Neuer Audio-Treiber für Intel HD Audio

Ein neuer AHI-Treiber für AmigaOS 4 unterstützt PCIe-Karten mit Soundchips, die die HD Audio-Spezifikation erfüllen. Im Archiv ist auch ein einfacher "Mixer" enthalten, mit dem sich die Lautstärke regeln lässt.



Erfolgreich getestet wurde der Treiber mit folgenden Karten: Creative Labs Soundblaster Audigy FX (24bit/192kHz 5.1)

Startech PEXSOUND7CH (24bit/192kHz 7.1) -> Available under many different brands

Fransande 411944 (24bit/192kHz 7.1) -> Available under many different brands Soundkarten die sehr wahrscheinlich ebenfalls funktionieren: Terratec AUREON 7.1 PCIe (will arive shortly for verfication)

Basically every combination of HDaudio controllers and HD audio multichannel codecs (eg. CA0113, CM8828, CM8888, CM9882A ALC898 etc) Ältere Karten, die auch funktionieren sollten: Asus Xonar Phoebus solo (CM8888 in combination with high quality discrete DACs)

Powercolor Devil HDX (CM8888 in combination with discrete DACs) Karten, die bisher noch nicht funktionieren: Core3d (CA0132) based Sound Blasters (Eg Z, AE-5, AE-7, AE-9 etc). These cards have a DSP (ca0132) instead of an audio codec. Support is planned but don't hold your breath because extensive and undocumented configuration is required. Karten die auf keinen Fall funktionieren werden: PCIe Asus soundcards that are on sale now. These cards are either AV100 ( rebadged CMI8788), CM8786 or C-media 6632AX (USB chip) based. Neither of these chips comply with the Intel HDaudio standard

Sound blaster Audigy RX and all other EMU based or X-FI based sound blasters. (do not comply with the Intel HD audio standard)

Non-PCIe soundcards in general like external USB cards (cg)



