Browserspiel: Die Schatzsuche

Matthias 'Aramon' Wilkens hat ein kleines Browserspiel erstellt, bei dem es darum geht, einzelne von 25 "Spielkarten" umzudrehen, um so - rein zufallsbedingt - möglichst viele Goldmünzen aufzufinden. Der Autor schreibt dazu:



"Pünktlich zu Ostern möchte ich euch gerne ein kleines Spiel vorstellen. Ziel ist es, möglichst viele Goldmünzen zu finden. Aber es lauern auch Gefahren wie Diebe und Drachen... Neben einer Ministory besteht das Spiel aus sechs Leveln und einer Highscore-Liste. Das Spiel kann ohne Anmeldung gespielt werden.



Außerdem ist es ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Teile aus diesem Spiel werden in meinem neuen Browser-Rollenspiel integriert. Wie bereits bei meinen alten Mythana-Spielen werde ich auch mit meinem neuen Spiel versuchen, möglichst viele Systeme zu unterstützen. Darunter Windows, Mac OS, Linux, AmigaOS, MorphOS und eventuell auch Atari-Systeme (sofern es inzwischen aktuelle Browser für den Atari gibt).



Über ein kurzes Feedback würde ich mich freuen." (snx)



