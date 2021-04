Hollywood APK Compiler 3.3 und Remedios 1.1 erschienen

Pressemitteilung: Airsoft Softwair freut sich die sofortige Verfügbarkeit vom Hollywood APK Compiler 3.3 und Remedios 1.1 bekanntgeben zu können. Mit dem Hollywood APK Compiler können Hollywood-Skripte ganz einfach in das APK-Format umgewandelt werden und damit auf Android-Systemen benutzt oder in den Play Store hochgeladen werden. Remedios macht prinzipiell dasselbe, allerdings für iOS-Geräte wie iPhone oder iPad. Der Hollywood APK Compiler benötigt ein Windows-System während Remedios einen macOS-Rechner voraussetzt.



Die große Neuerung im Hollywood APK Compiler 3.3 und in Remedios 1.1 ist die Unterstützung für Hollywood 9. Beide Programme unterstützen nun den gesamten Hollywood 9-Programmumfang. Außerdem wurde Unterstützung für Xcode 12 und Android Studio 4.1 hinzugefügt.



Die Updates für den Hollywood APK Compiler 3.3 und Remedios 1.1 werden allen Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt und können vom geschützten Downloadbereich ab sofort heruntergeladen werden. (dr)



[Meldung: 06. Apr. 2021, 06:05] [Kommentare: 0]

