27.Apr.2021









AmigaOS 4: FTP-Server ZitaFTP 1.20

Hans de Ruiter hat Version 1.20 seines kommerziellen FTP-Servers 'ZitaFTP' veröffentlicht. Er schreibt dazu:



"Ein neues ZitaFTP-Serverupdate wurde soeben veröffentlicht, und man könnte es fast als Meilenstein bezeichnen. Das ist neu: Die Servereinstellungen können nun per Benutzeroberfläche vorgenommen werden

Die Sicherheits- und Verschlüsselungseinstellungen können ebenfalls per Benutzeroberfläche geändert werden

Sogar der eigene kleine HTTP-Server der Benutzeroberfläche kann optimiert werden Kurz gesagt kann die Benutzeroberfläche nun alle Servereinstellungen editieren. Das wäre ein Meilenstein, aber eine Sache fehlt noch: Der Schalter, um die TLS-Zertifikate zu erneuern oder zu holen. Mir fehlte die Zeit und ich entschied mich, diesen Punkt zunächst außen vor zulassen, um die Veröffentlichung der neuen Version nicht verschieben zu müssen. Das wird nachgereicht.

Für alle, die auf eine Fertigstellung der Benutzeroberfläche gewartet hatten, ist nun ein guter Zeitpunkt gekommen, ZitaFTP herunterzuladen und auszuprobieren. Und keine Sorge ob der fehlenden Zertifikatserneuerung. Die wird eingebaut sein lange bevor der Nutzer es benötigen wird (wenn die Zertifikate nach zwei Jahren ab jetzt gerechnet auslaufen werden)."



Die neue Version kann 30 Tage lang kostenlos getestet werden. Der Autor hat ebenso ein YouTube-Video veröffentlicht, in dem er auf die Servereinstellungen eingeht. (dr)



[Meldung: 27. Apr. 2021, 06:57] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]