ComicOn 1.2 (alle Amiga-Systeme)

Das mit Hollywood entwickelte ComicOn lädt kurze Comic-Strips von den Webseiten der Herausgeber herunter und zeigt sie lokal an. Unterstützt werden zahlreiche englische Strips wie Garfield, Calvin and Hobbes oder Peanuts. ComicOn steht für AmigaOS 3/4, MorphOS und AROS zur Verfügung, es setzt einige zusätzliche Hollywood-Plugins voraus die vor der Nutzung des Programms installiert werden müssen. Neuerungen in Version 1.2: Changed GUI from RapaGUI to MUI. This adds better support for Imagebuttons with MUI3.x

Some GUI-optimisation to get a little more space for the images themselves

The scalemode is now selectable. Especially on smaller Screens the comics are better readable now

Added verions for WarpOS and 68k-FPU

emoved the Requirement of Plananarama

And, as usual... Some bugfixing... (cg)



[Meldung: 28. Apr. 2021, 21:59] [Kommentare: 0]

