Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. March/April 2021 news.

Old articles from Joystick 19 to 21: Reviews of Adrenalynn, Mad TV, Pit-Fighter, The Blues Brothers, Wildwheels, Death Knights Of Krynn, The Light Brigade Report: Computer Entertainment Show 1991 Interview with David Jones, News: Two new future hits from Bullfrog

Interview with Claude Schwarz (PiStorm).

Interview with Dan Dodge (QNX, from 2000).

Interview with Darren Doyle (Greyfox Books).

Review of Amiga Forever 9.

Review of Dale Hardshovel And The Bloomstone Mystery.

Hardware: D520.

Hardware: Video Converter.

File: Classic Reflections - Whatever happened to ICD?

File: History and presentation of AmigaMagic.

Tutorial: the multi-screens mode on MorphOS.

Misc: Demoscene: The Amiga Years, Volume 1.

Special quizz about the Bitmap Brothers. (cg)



