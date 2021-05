Top-Down-Racer: 'Super Sprint'-Klon Turbo Sprint

'Turbo Sprint' (Video) ist ein Klon des Atari-Klassikers Super Sprint. Der Entwickler hat nach eigenen Angaben mehrfach versucht, Atari bezüglich einer Lizenz zu kontaktieren. Nachdem eine Antwort ausgeblieben sei, habe der den Titel des Spiels sowie "diverse andere Sachen" geändert, um Copyright-Problemen aus dem Weg zu gehen.



Turbo Sprint wurde komplett in Assembler geschrieben. Um dem ursprünglichen Atari-Automaten, der eine Auflösung von 512x384 mit 32 oder mehr Farben nutzt, möglichst nahe zu kommen läuft das Spiel im Interlace-Modus und benötigt einen AGA-Amiga. Eine Demo-Version, die auf Fünf Minuten Laufzeit begrenzt ist, kann kostenlos heruntergeladen werden. Die Vollversion, ebenfalls als Download, schlägt mit rund 11 britischen Pfund (12,66 Euro) zu Buche.



Eine Veröffentlichung auf Diskette in einer 'Bix Box' ist ebenfalls geplant. Die Produktion startet jedoch erst, wenn ausreichend Interesse vorhanden ist. Wer eine solche physikalische Ausgabe erwerben möchte, sollte also mit dem Entwickler Kontakt aufnehmen. (cg)



[Meldung: 07. Mai 2021, 22:23] [Kommentare: 0]

