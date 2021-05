21.Mai 2021

Aminet







amigaXfer 1.1.0: Serielle Datenübertragung zum Amiga - ohne Amiga-Software

Roc Vallès' amigaXfer überträgt einzelne Dateien oder ganze Disketten-Abbilder über ein serielles Kabel zum Amiga. Dabei wird auf dem Amiga keine zusätzliche Software benötigt da der im Kickstart-ROM enthaltenen Debugger genutzt wird, um vom Hauptrechner aus die Kontrolle zu übernehmen (wir berichteten).



Die aktualisierte Version 1.1.0 steht für alle Windows 32Bit-Systeme ab Windows 7 zur Verfügung. Der auf GitHub erhältliche Source Code (Python und m68k-Assembler) kann allerdings auch für andere Plattformen umgesetzt werden. Voraussetzung dafür sind Python 3.8+, pyserial and wxpython. Die Änderungen im Überblick: SetupDialog

ResetFirst will reboot machine during connection.



Writing floppies is slightly faster in this environment, due to less tasks running.



DosTool not usable in this environment due to dos.library being not yet initialized.



Allows entry via non-critical guru right click.

FloppyTool

BUGFIX: Fixed tool not working at all and instead spitting FCh ioerr on some machines.



Disk2ADF will now retry reads 5 times before giving up.



More user friendly IO error reporting.

BootblockTool

Better error reporting.

BUGFIX: Fixed issue in workaround for WRITE_BYTE SAD bug (kick v39).

Workaround introduced for SAD reboot function ACK bug.

SAD doesn't check TSRE after writing ACK to SERDAT; reboot will interrupt ACK on a fast CPU.



Don't bother waiting for ACK.

Floppyless Bootstrap should now work on all kickstarts.

Tested on kickstart 34/37/39/40/45/46.

Size SetupDialog/RomTool windows to contents.

Cleaned up tool startup/cleanup procedures for all tools. (dr)



[Meldung: 21. Mai 2021, 19:04] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]